المغرب وإسبانيا والبرتغال يستضيفون كأس العالم 2030 وثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، أنه تم اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال، لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، في حين ستستضيف أوروجواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

وكان العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا هو المرشح الوحيد لاستضافة البطولة. وأقيمت النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930 في الأوروغواي وفاز بها البلد المضيف.

وهذه هي المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس العالم في ثلاث قارات وست دول.

وقال الفيفا في بيان: “وافق مجلس الفيفا بالإجماع على أن الترشيح الوحيد سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا، التي ستستضيف الحدث في 2030 وتتأهل تلقائيًا من التخصيص الحالي للبطولة”.

وأضاف، “بالإضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لكأس العالم فيفا لأول مرة، وافق مجلس فيفا بالإجماع على استضافة حفل احتفال فريد بالذكرى المئوية في عاصمة البلاد، مونتيفيديو، بالإضافة إلى ثلاث مباريات لكأس العالم في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي على التوالي”.