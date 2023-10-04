المجلس العسكري في النيجر يقول إن 29 جنديا قتلوا في كمين قرب الحدود مع مالي

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الدفاع النيجرية، إن 29 جنديا على الأقل قتلوا في كمين نصبه متمردون قرب حدود البلاد مع مالي، في أعنف هجوم منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب في يوليو.

وبشكل منفصل، نفى المجلس العسكري في النيجر، قبول عرض الجزائر للعمل كوسيط لحل أزمتها السياسية، على الرغم من أن الجزائر قالت يوم الإثنين إنها تلقت إخطارا رسميا بقبول النيجر.

وتقاتل النيجر وجيرانها مالي وبوركينا فاسو، اللتان تديرهما أيضًا حكومتان عسكريتان استولتا على السلطة في انقلابات، متشددين مرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية قتلوا الآلاف وشردوا أكثر من مليوني شخص في منطقة الساحل.

ووقعت البلدان، اتفاقا أمنيا الشهر الماضي، تعهدتا فيه بالدفاع عن بعضها البعض ضد المتمردين أو المعتدين.

ووقع الهجوم في النيجر بينما كان الجنود عائدين من العمليات ضد المسلحين. وقد تم استهدافهم من قبل أكثر من 100 مهاجم في سيارات ودراجات نارية باستخدام العبوات الناسفة والانتحاريين.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان بثه التلفزيون الوطني النيجري: “الحصيلة الأولية للهجوم هي كما يلي: سقط 29 جنديا في المعركة وأصيب اثنان”، مضيفة أن عشرات المهاجمين قتلوا.

ولم تحدد المجموعة المسؤولة أو متى وقع الكمين بالضبط، لكنها قالت إن العملية العسكرية جرت في الفترة ما بين 26 سبتمبر و2 أكتوبر. وتم إعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام.