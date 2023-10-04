الصحة بالحكومة الليبية تُسلم 10 سيارات إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ درنة

أخبار ليبيا 24

سلّمت، وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان، 10 سيارات إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ درنة.

وقالت الوزارة، إن السيارات سيتم توزيعها على المرافق الصحية داخل المدينة. وأضافت، أن هذه الاستجابة تأتي بناء على مطالبة المرافق الصحية لها، بعد أن خسرت معظم سيارات الإسعاف نتيجة للسيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة.

واجتمع وزير الصحة، عثمان عبدالجيل مع مجموعة من مدراء الإدارات بوزارة الصحة ومدير إدارة الخدمات الصحية درنة ومدراء المراكز الصحية الأولية بالمدينة.

واستعرض الوزير خطة عمل وزارة الصحة التي تتضمن تطوير القطاع الصحي بدرنة، مؤكدا على أن العمل جارٍ على صيانة كافة المراكز الصحية وتوفير الاحتياجات التي تتطلب تقديم الخدمات المثلى لجميع المواطنين.

وقالت الوزارة، إن المدراء عرضوا كل مشاكلهم واحتياجات المراكز الصحية العاجلة بشكل لتقديم الرعاية الأولية للجميع.

وأضافت أن الوزير طالبهم بإعداد قوائم بالاحتياجات حتى يتسنى للوزارة توفيرها في أسرع وقت.