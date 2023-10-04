الصحة العالمية: 70% من المرافق الصحية في السودان خارج الخدمة

أخبار ليبيا 24

كشفت منظمة الصحة العالمية أن 70 بالمئة من المرافق الصحية في مناطق الصراع بالسودان لا تعمل.

المدير الإقليمي للمنظمة، أحمد المنظري؛ قال «إن المرافق الصحية في المناطق الأخرى تعاني من ضغط كبير بسبب نزوح السكان، وإن 40 مليون شخص في منطقة شرق المتوسط بحاجة للمساعدات»

وفي وقتٍ سابق.. وصل عدد النازحين الذين فروا من الصراع السوداني نحو 5.3 مليون شخص.

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكد أنّ نحو 5.3 مليون شخص فروا من الحرب في السودان منذ منتصف أبريل الماضي واللجوء إلى الدول المجاورة بحسب المكتب.

وفي الأثناء.. سبب مرض الحصبة وسوء التغذية في وفاة نحو 1200 طفل جراء في تسع مخيمات للاجئين في السودان منذ شهر مايو الماضي.

الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أكدت في بيانٍ أنّ «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسع مخيمات في الفترة بين 15 مايو و14 سبتمبر، وقد يموت عشرات الآلاف الآخرين بحلول نهاية السنة، مرجعةً ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد»