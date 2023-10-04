الدبيبة يشدد على تكاتف الجهود لاستكمال محطة الركاب بمطار طرابلس الدولي 

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شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تكاتف الجهود لاستكمال محطة الركاب مطار طرابلس الدولي.

وأكد الدبيبة خلال زيارته لمشروع الصالة أمس الثلاثاء على ضرورة معالجة أي إشكاليات تواجه سير العمل.

وطالب بضرورة العمل بشكل متوازٍ مع مصلحة الطيران المدني والشركة العامة للكهرباء وشركة الاتصالات، للقيام بالأعمال المكملة لإنجاز المشروع في وقت مناسب.

وقدم مدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش، خلال الجولة التفقدية، موقفاً لرئيس الوزراء عن الأعمال المنفذة والجارية حالياً.

وأوضحت الشركة المنفذة لمشروع مطار طرابلس الدولي، سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد للتنفيذ، والصعوبات التي تواجه سير أعمال المشروع، والتي يتم حلحلتها عن طريق وزارة المواصلات.