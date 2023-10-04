الحويج يطالب بإعداد تقارير دورية عن نشاط الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة 

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طالب وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج الوزير بإعداد تقارير دورية عن نشاط الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة.

كما طالب الحويج خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة من الجانب الليبي تقارير عن خدمات أصحاب الاعمال الفاعلين من البلدين وسير الحركة التجارية.

واطلع وزير الاقتصاد على نشاط الغرفة وسير الحركة التجارية البينية بين البلدين.

واستعرض رئيس وأعضاء الغرفة الصعوبات والمعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال في حركة نقل السلع والخدمات عبر المنفذ الحدودي.

وتطرقوا إلى آلية معالجتها بالتنسيق مع المصلحة العامة للجمارك، والعمل على تسهيل إجراءات دخول العمالة المتخصصة الى السوق الليبي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.