الحكومة الليبية تعفي سكان المناطق المتضررة من رسوم استخراج أوراق رسمية

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم الأربعاء، قرارا بإعفاء سكان درنة والمناطق المتضررة من دفع بعض الرسوم المفروضة في الدولة، وذلك لمدة سنة.

وتضمنت المادة الأولى من القرار رقم 287 لسنة 2023م أن يُعفى المواطنون المقيمون في مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة من السيول والفيضانات من دفع رسوم استخراج وتجديد كتيبات العائلة والبطاقات الشخصية وجوازات السفر ورخص القيادة.

وبحسب القرار، أُعفي المعنيون أيضا من دفع رسوم استخراج وتجديد وتسجيل المركبات الآلية، فضلا عن رسوم استخراج وتجديد الرُخص التجارية والصناعية والحرفية والمهنية.

وسبق أن أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قرارا مماثلا، تضمن إعفاء سكان المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات والسيول من دفع رسوم استخراج بدل فاقد جوازات السفر، وجميع المستندات الرسمية داخل مؤسسات الدولة.