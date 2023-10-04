الإعصار كونيو يصل إلى تايوان

أخبار ليبيا 24

أغلقتْ عديد المدن والمحافظات في تايوان المدارس والمكاتب اليوم الأربعاء؛ تخوفًا من هبوب رياح قوية وأمطار غزيرة متوقعة، تزامنًا مع اقتراب الإعصار كوينو.

وبحسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية؛ توقعت مقاطعة تايتونغ، وصول العاصفة إلى اليابسة، وعليه سيتم إغلاق جميع المكاتب والمدارس، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

بدورها.. أكدتْ حكومة مقاطعة بينجو أن المدارس والمكاتب ستظل مغلقة اليوم بسبب اقتراب العاصفة.

ووفقًا للوكالة.. حدد موقع الإعصار صباح اليوم على مسافة 280 كيلومترا شرق كيب إيلوانبي في أقصى جنوب تايوان، ويتحرك باتجاه الغرب بسرعة 11 كيلومترا في الساعة، مصحوبا برياح سرعتها 155 كيلومترا في الساعة وزوابع سرعتها 191 كيلومترا في الساعة، بحسب نص الوكالة.