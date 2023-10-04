الإسعاف والطوارئ يصدر تقريرًا لأوضاع السيول في الجنوب الغربي 

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أصدر جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الأربعاء تقرير المراصد لغاية صباح اليوم للأوضاع في الجنوب الغربي.

وأوضح الجهاز أنه تم رصد تدفق السيل من وادي ان نغان (الوادي الرئيسي) هذا الصباح ولكن الجريان ضعيف وسيتم التأكد من فعاليته.

وأشار الجهاز إلى أن السيل المتدفق من وادي تن الكوم _ الجريان مازال ضعيفًا.

وأفاد أن السيول التي تدفقت في إيسين من الأكاكوس والوضع توقفت عن الجريان بالقرب من قرية أومات.

وأشار إلى أن السيول المتدفقة من اودية ارثان وتاهرمت الوضع العام حاليا مستقر.

ونفى الجهاز تدفق السيل من الوادي الرئيسي ان نغان وما حدث هو دخول سيل تن الكوم في مجرى ان نغان مما التبس الأمر على نقطة الرصد عند ادلس.

ولفت جهاز الإسعاف والطوارئ إلى تدفق وادي أيضار والوضع ضعيف الجريان.