إنفوغرافيك| تعرف على المرافق التعليمية المستهدفة بالصيانة في المناطق المنكوبة

4 أكتوبر، 2023 9:17 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– درنة: 19 مدرسة

– الأبرق وسوسة: 5 مدارس في كل بلدية

– القبة وأم الرزم وعمر المختار: 8 مدارس في كل بلدية

– القيقب وجردس العبيد: مدرستين في كل بلدية

– وردامة: مدرسة واحدة

– المرج والساحل: 6 مدارس في كل بلدية

– الأبيار والمليطانية: 3 مدارس في كل بلدية

– شحات: 15 مدرسة

– البيضاء: 26 مدرسة

– إجمالي البلديات المستهدفة: 15 بلدية متضررة

– إجمالي المدارس المستهدفة: 117 مدرسة

– القيمة الإجمالية للصيانة: 92.8 مليون دينار ليبي

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

4 أكتوبر، 2023 9:17 م
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