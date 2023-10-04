إنفوغرافيك| تعرف على المرافق التعليمية المستهدفة بالصيانة في المناطق المنكوبة
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– درنة: 19 مدرسة
– الأبرق وسوسة: 5 مدارس في كل بلدية
– القبة وأم الرزم وعمر المختار: 8 مدارس في كل بلدية
– القيقب وجردس العبيد: مدرستين في كل بلدية
– وردامة: مدرسة واحدة
– المرج والساحل: 6 مدارس في كل بلدية
– الأبيار والمليطانية: 3 مدارس في كل بلدية
– شحات: 15 مدرسة
– البيضاء: 26 مدرسة
– إجمالي البلديات المستهدفة: 15 بلدية متضررة
– إجمالي المدارس المستهدفة: 117 مدرسة
– القيمة الإجمالية للصيانة: 92.8 مليون دينار ليبي
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية