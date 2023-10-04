أوبك+: ملتزمون بقرار تمديد التخفيضات الطوعي إلى نهاية 2024

أخبار ليبيا 24

قررت مجموعة أوبك بلس موصلة تقييم الأوضاع بسوق النفط العالمية، للتعامل مع تطورات السوق واتخاذ إجراءات إضافية.

المجموعة؛ وفي بيانٍ أكد التزام الدول الأعضاء خفض إمدادات النفط حتى نهاية العام 2024، حسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. انخفض إنتاج دول أوبك من النفط، خلال شهر يوليو الماضي بواقع 27.79 مليون برميل يومياً في المتوسط.

وبحسب أحدث تقرير للمنظمة، بلغ حجم الانخفاض 900 ألف برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض منذ 2020

وفي وقتٍ سابق.. توقعت منظمة أوبك بلس ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بمختلف أنواعها 23 في المائة حتى عام 2045.

الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، هيثم الغيص، الثلاثاء، قال ضمن كلمته في مؤتمر للنفط والغاز في نيجيريا، إن الدعوات للحد من المشاريع النفطية الجديدة أو وقف تمويلها غير واقعية وغير حكيمة، مشيرًا على الحاجة الملحة لاستخدام التكنولوجيا لمعالجة انبعاثات الوقود الأحفوري المستمرة، وفق قوله.

وتابع: من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على الطاقة بنسبة كبيرة تبلغ 23 في المائة في الفترة حتى عام 2045، مما يعني أننا سنحتاج إلى جميع أشكال الطاقة

وأضاف: سنحتاج حلولاً مبتكرة مثل استخلاص الكربون وتخزينه، ومشروعات الهيدروجين، وكذلك الاقتصاد الدائري للكربون الذي لاقى تأييداً إيجابياً من مجموعة العشرين