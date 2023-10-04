أمن بنغازي: التحريات تضبط شخصًا سرق دراجة نارية ومبلغًا ماليا 

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة تمكن من ضبط شخص قام بسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي من جراج يخص مواطن.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي عبر حسابها على “فيسبوك” أن المسروقات تقدر بمبلغ 30 ألف دينار.

وذكرت أن مواطنًا تقدم بشكوى ضد مجهول قام بتحطيم باب الجراج الخاص به وسرقة دراجة نارية ومبلغ مالي حيث أفاد بأن المسروقات تُقدر بمبلغ 30 ألف دينار.

وأكدت أن رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

ولفتت إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة للمعاينة وجمع المعلومات وتم مراجعة تسجيل الكاميرات بالقرب من مكان الواقعة.

وبينت المديرية أن جهود التحريات أسفرت عن التوصل إلى تحديد هوية الجاني وإعداد كمين مُحكم له وضبطه وتم الانتقال به إلى القسم.

وأكدت مديرية الأمن أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.س.م من مواليد 2001 واعترف بما نُسب إليه وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.