أردوغان: أطراف خارجية متورطة في تغذية الإرهاب في تركيا

أخبار ليبيا 24

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تورط أطراف خارجية بدعم التنظيمات الإرهابية، مطالبُا باتخاذ خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب.

وقال أردوغان: «التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا والدعم الذي تتلقاه هو أوضح مثال على أن التهديدات الإرهابية تتلقى دعماً خارجياً». على حد قوله.

وكانت الحكومة التركية قد نفذت حملة اعتقالات واسعة شمال غربي البلاد؛ كردٍ على الهجوم الإرهابي على انقرة والذي تبناه حزب العمال الكردستاني.

وشملت الحملة مداهمات متزامنة في 11 منقطة بولايتي إسطنبول وكركلار إيلي تم خلالها القبض على 20 شخصاً يشتبه بتقديمهم الدعم لكوادر الحزب الإرهابي، وجاءت العملية صباح غارة جوية نفذها الجيش التركي.

وفي وقتٍ سابق.. نفذت خلية إرهابية الأحد بعملية تفجير إرهابية بالقرب من مقر وزارة الداخلية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأعلنت الوزارة تحييد إثنين من الإرهابيين الذين قاموا بتنفيذ هذه العملية عن طريق استخدام القنابل.

وأفادت الوزارة أيضاً بإصابة ضابط شرطي تعرض لجروح طفيف أثناء التفجير الإرهابي.

وأغلقت الشرطة التركية كل الطرق المؤدية إلى الوزارة لمباشرة التحقيقات بخصوص التفجير الإرهابي.