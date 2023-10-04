“أبوزريبة” يناقش استعدادات المعهد العالي للضباط وتحسين العملية التعليمية

أخبار ليبيا 24

اجتمع وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة مع مدير فرع الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية، اللواء خميس الوازن؛ لمناقشة عدة بنود وموضوعات تهدف إلى تطوير المعهد العالي للضُباط وتحسين عملية التدريب.

وتضمّنت بنود الاجتماع الاستعداد لدورة المعهد العالي للضباط، حيث تم استعراض التحضيرات اللازمة لاستقبال الدورة الجديدة، وتقييم احتياجات المعهد ومناقشة الإجراءات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات بأسرع وقت ممكن.

وأصدر أبو زريبة تعليماته بتجهيز المعهد العالي للضباط بأسرع وقت ممكن وفق المعايير المطلوبة، والقيام بعمليات فرز ملفات المتقدمين للدورة وفق الشروط التي يجب اتباعها لضمان قبول الأكفأ والأجدر للالتحاق بالمعهد.