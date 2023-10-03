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نوّاب المناطق المتضررة يعقدون اجتماعهم الرابع

3 أكتوبر، 2023 11:04 م
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عقد أعضاء مجلس النوّاب عن المناطق المتضررة من إعصار دانيال ، اجتماعهم الرابع في إطار متابعة سيّر العمل في المناطق المتضررة ؛ في إطار ما  تم الاتفاق عليه  مع الوكيل العام للحكم المحلي ووزير الصحة بالحكومة الليبية.

وناقش المجتمعون الصالحين عبد النبي، ومفتاح الشاعري، وسليمان سويكر، رابحة الفرجاني، وانتصار شنيب،وسلطنة المسماري، آلية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين وإيصالها بالشكل الصحيح لمستحقيها علىأن يتم جبر الضرر والتعويض وفقاً للقيم المحددة .

3 أكتوبر، 2023 11:04 م
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