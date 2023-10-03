ليبيا .. أمطار رعدية قد تسبب بسيول في الأودية في جبال تيبستي

أخبار ليبيا 24

أوضح خبراء طقس في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أنه ما تزال التوقعات تشير إلى تكاثر السحب على بعض مناطق الجنوب، تحديدا جبال تيبستي، مع أمطار رعدية قد تسبب سيول في الأودية.

واشار التقرير إلى أنه من المتوقع تكاثر السحب على جبال اكاكوس وغات مع امطار محتملة والفرصة أفضل يوم الاربعاء خاصة بغات.

وبحسب التقرير، تتكاثر السحب شمالا على فترات بساحل سرت ومصراتة حتى طرابلس مع احتمال هطول أمطار خفيفة ببعض المناطق “زخات”.

وأفاد التقرير أن الطقس في باقي أنحاء البلاد قليل السحب إلى مستقر، مع درجات حرارة حول المعدلات وطقس خريفي .