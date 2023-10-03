لجنة الحكام مصراتة لكرة القدم تستأنف تمريناتها

أعلنت لجنة حكام كرة القدم بمصراتة ،الثلاثاء، استئناف تمارينها الجماعية الأسبوعية عقب توقفها لعدة أسابيع تضامنًا مع أهالي المنطقة الشرقية المتضررين من إعصار دانيال.

وفي تصريح صحفي، أكد رئيس لجنة الحكام الفرعية ناصر المهدي أن التحكيم رسالة إنسانية سامية ونبيلة قبل أن تكون صافرة وبطاقات ورايات وقرارات.

وكان الاتحاد الليبين لكرة القدم قد أعلن سابقاً أن انطلاق الدوري الممتاز لكرة القدم سيكون يوم 27 من الشهرالجاري على أن تستأنف باقي مسابقات كرة القدم تباعاً.