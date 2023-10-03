عودة مطار أوباري بعد توقف دام لأربع سنوات

بعد خروج مطار أوباري عن الخدمة لأكثر من أربعة أعوام نتيجة الأوضاع الامنية وتردي وتهالك البنية التحتيةللمهبط ومرافق المطار الأخرى.

أعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوحدة عن افتتاح المطار وعودته للعمل من جديد.

وقالت مصلحة المطارات عبر حسابها في فيس بوك أن الصيانة شملت المهبط واعادة رصفه بطبقة وصيانة ساحةوقوف الطائرات والممر الرابط بينها .

وحضر الافتتاح رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال وعدد من المسؤولين والأعيان ببلدية أوباري.