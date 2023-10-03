عثمان عبد الجليل : تم دفن 4331 جثة حتى الأن

في تصريحٍ تلفزيوني قال وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ، أن عدد الجثث التي أصدر لها شهادات وفاة بعد دفنها هو 4331 .

وقال عبد الجيل أن هذا الرقم ليس نهائياً لأن هناك عددا من المفقودين، وتسجيلهم وتوثيقهم من اختصاص وزارةالداخلية والجهات المعنية .

وأضاف عبد الجليل “ التعرف على ملامح الضحايا كان سهلا في الأيام الأولى، لكن الأمر صار أصعب لاحقا ويعتمد على الحمض النووي من أجل معرفة هوية الجثث، مشيراً إلى أن الوزارة ستشرع قريباً في عمليات المقارنة.

يذكر أن عدد الضحايا الحقيقي مازال متضارباً ، ففي حين تعلن الجهات الرسمية عن أن عدد الوفيات لا يتجاوزالـ5 ألاف حتى الأن ، لكنّ فرق الإنقاذ الدولية والمحلية تقول بأن العدد أكبر من ذلك .