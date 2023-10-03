ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة في طرابلس

3 أكتوبر، 2023 1:22 م
2

أخبار ليبيا 24

ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص 12 سيارة مسروقة خلال الـ72 ساعة الماضية.

ووفق ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أسهم في عملية الضبط تطبيق الاستعلام الأمني الموحد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص والعمل على تسليم السيارات المسروقة والمتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة.

والأحد الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 276 سيارة مخالِفة لقانون المرور، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها دوريات قسم مرور أبوسليم، لضبط المركبات المخالفة.

3 أكتوبر، 2023 1:22 م
2

المزيد من الأخبار

نصية: بدأ العد التنازلي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي بعد 240 يوما

3 أكتوبر، 2023 1:32 م

بعد الموافقة على قوانين الانتخابات.. قزيط: خطوة مهمة للأمام

3 أكتوبر، 2023 1:13 م

بمشاركة إماراتية.. النيابة الليبية تقيّم نتائج عينات البصمة الوراثية لضحايا “دانيال”

3 أكتوبر، 2023 1:06 م

ليبيا .. أمطار رعدية قد تسبب بسيول في الأودية في جبال تيبستي

3 أكتوبر، 2023 11:06 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى