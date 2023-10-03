ضبط 12 سيارة مسروقة خلال 72 ساعة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

ضبطت دوريات إدارة شؤون المرور والتراخيص 12 سيارة مسروقة خلال الـ72 ساعة الماضية.

ووفق ما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، أسهم في عملية الضبط تطبيق الاستعلام الأمني الموحد، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص والعمل على تسليم السيارات المسروقة والمتهمين إلى مراكز الشرطة المختصة.

والأحد الماضي، أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط 276 سيارة مخالِفة لقانون المرور، وذلك خلال حملة أمنية نفذتها دوريات قسم مرور أبوسليم، لضبط المركبات المخالفة.