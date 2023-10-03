سعيّد يرفض دعمًا أوروبيا.. لماذا؟

أخبار ليبيا 24

رفض الرئيس التونسي قيس سعيد دعمًا ماليًا أعلن عنه الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لوكالة رويترز للأنباء.. أوضح سعيد سبب الرفض بأن المبلغ يتعارض مع الاتفاق الموقع هذا الصيف مع الكتلة الأوروبية، وذلك

لمكافحة مهربي البشر وكبح تدفقات الهجرة.

من جهتها أكد المفوضية الأوروبية الشهر الماضي عزمها صرف 127 مليون يورو كمساعدة لتونس في إطار اتفاقها مع البلاد بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفيما سبق… أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، رفض بلادهُ القاطع لأي شكل من أشكال توطين المهاجرين غير الشرعيين.

عمار؛ وخلال كلمته أمام الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دول «العبور والمصدر والمقصد» دعا لمكافحة الهجرة غير الشرعية من كل دول العالم.

وفي الأثناء… أعلنت المفوضية الأوروبية تسديد 42 مليون يورو لتونس لمجابهة ظاهر الهجرة غير الشرعية.

وبحسب المفوضية، يأتي هذا الدعم تطبيقًا لاتفاقية الهجرة إضافة لـ 25 مليون يورو كجزء من برامج دعم حالية.

وفي وقتٍ سابق.. طلب وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، من الأمين العام للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والممثلة المقيمة للبرنامج الأممي بتونس سيلين مويرود؛ دعم تونس لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.