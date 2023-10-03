حفتر يزور درنة للتعزية في ضحايا الفيضان ويدعو للتماسك الاجتماعي ونبذ الفتن

أخبار ليبيا 24

أجرى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى درنة، حيث التقى بمشايخ وأعيان مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وقال، مكتب النائب العام، إن المشير حفتر قدّم واجب العزاء في ضحايا السيول والفيضانات التي حلّت بالمنطقة. وأضاف، أنّه أكد على إصرار القوات المسلحة على إعادة إعمار درنة بشكل سريع.

وقال المكتب، إن المشير حفتر، دعا المواطنين إلى الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي والقضاء على الفتن التي حاول البعض ترويجها داخل درنة خلال الأزمة.

وذكر، أنّه أثنى على الجهود المستمرة لضباط وجنود القوات المسلحة رفقة المؤسسات المدنية وفرق الإنقاذ المحلية والدولية، التي أتت من كل المدن الليبية ومن الدول الشقيقة والصديقة تلبيةً لنداء الواجب داخل المدن المتضررة.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها حفتر إلى درنة بعد الفيضان المدمر الذي أودى بحياة الآلاف من سكانها وتدمير جزء كبير منها.

وفي ليل 10/11 سبتمبر ضرب فيضان كبير درنة ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إن عدد جثامين ضحايا فيضان درنة، التي جرى دفنها حتى يوم أمس الإثنين، بلغ 4175 جثمانا.