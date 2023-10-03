تفاصيل مثيرة.. واقعة سرقة تقود إلى ضبط مصنع للخمور داخل مزرعة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي من ضبط متهم بالسرقة واستعادة مسروقات كما ضبط مصنعاً للخمور داخل مزرعة المتهم.

وذكر رئيس قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي مُقدم خالد الرابحي أنه أُحيل إلى قسم البحث الجنائي محضر جمع استدلال من النيابة العامة يتضمن شكوى مواطن ضد شخص قد استولى على ثلاث أكشاك خشبية تخصه.

وبين عند الاستدلال مع الشاكي، أفاد بأن الأكشاك الثلاثة مختلفة الحجم تخصه وأنه قام بإيداعها لدى شخص مصري الجنسية وعند سفر الأخير إلى دولة مصر قام المتهم بالاستلاء عليها ووضعها في مزرعته ورفض تسليمها له.

وأشار إلى أنه بناء على تأشيرة النيابة العامة التي تقضي بجلب المسروقات من المزرعة تم انتقال أعضاء القسم لتنفيذ التعليمات بجلب المسروقات وضبط كل ما يشكل جريمة وبحضور المتهم لعين المكان وهو في حالة سُكر ظاهر لوحظ انبعاث رائحة كريهة تعم المزرعة وبتفتيشها وجد مصنع خمور متكامل بالمزرعة تم استعادة كامل المسروقات وضبط المتهم وضبط كل ما يشكل جريمة.

وعقب الاستدلال معه حول الواقعة أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.