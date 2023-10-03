بعد 22 يوم عمل متواصل..الخدمات العامة طرابلس تعلن انتهاء أعمالها في درنة 

3 أكتوبر، 2023 4:30 م
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أخبارليبيا24

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس انتهاء أعمالها في مدينة درنة، بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة. 

وأوضحت الشركة أن انتهاء أعمالها في مدينة درنة تم بعد نحو 22 يوما من العمل المتواصل. 

وأضافت شركة الخدمات العامة طرابلس أنها قامت بشفط 11،320م3 من المياه وانتشال 98 جثة. 

وأكدت الشركة أنها قامت بدفن 69 جثة، و5450 رحلة نقل مخلفات، وفتح 18 مسار رئيسي وفرعي. 

وذكرت شركة الخدمات العامة طرابلس أنه تم انتشال ونقل 591 سيارة، وتركيب 107 صندوق لمكافحة القوارض. 

3 أكتوبر، 2023 4:30 م
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