بعد الاشتباه في اختلاس أموال..الشركسي يطالب النائب العام محاسية أمال الجراري 

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طالب عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي النائب العام اتخاذ خطوات عاجلة حول التسريبات الصوتية لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري لاختلاس أموال.

وقال الشركسي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”كنت قد دافعت سابقاً عن السيدة أمال الجراري استنادا لأحد الاشخاص الذي نشر بالبرهان استخدام الذكاء الاصطناعي وأنّ التسجيل مُزور”.

وأضاف :”ولمّا ادّعت مديرة مكتبها صحة فسادها، وهي الأقرب لها، وجب أن تُثبت هي العكس، وحتى ذلك الحين فهي فاسدة كفساد الحكومة التي عينتها، ووجب محاسبتها”.

وتابع عضو الملتقى :”على النائب العام اتخاذ خطوات عاجلة في هذا الصدد، فالفساد بلغ ذروته، والمحزن هي تلكم النخبة الكذّابة التي لمّا توسدت المسؤولية فجرت وفسدت وأفسدت!”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا صوتيًا لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمال الجراري تطلب فيه من إحدى صديقاتها (اسمها نديمة) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبدالسلام)، فاتورة وهمية باسم فتاة مصابة بالسرطان لتتمكن من منحها الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.