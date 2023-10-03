باتيلي يحث قادة ليبيا للترفع عن انقساماتهم والاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار 

أخبارليبيا24

حث المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قادة ليبيا على الترفع عن انقساماتهم والاجتماع معًا للاتفاق على استجابة موحدة لاحتياجات إعادة الإعمار.

وأكد باتيلي أن تأثير العاصفة دانيال إنما هو تذكير بضرورة تسريع المفاوضات بشأن كسر الجمود السياسي.

وأبدى المبعوث الأممي عن امله في استلام مشاريع القوانين الانتخابية المنقحة، وتيسير حوار عاجل بين الأطراف الرئيسية في ليبيا للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن جميع القضايا الخلافية.

وشدد باتيلي على ضرورة الوصول إلى اتفاق على مسار يفضي إلى الانتخابات تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي.