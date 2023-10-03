المصرف المركزي: إنفاق ليبيا العام بلغ 76.8 مليار دينار خلال تسعة أشهر

3 أكتوبر، 2023 10:58 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

قال، مصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، إن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.

وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.

كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.

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