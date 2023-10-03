المسماري: عدد جثامين ضحايا فيضان درنة ارتفع إلى 4175 جثمانا

3 أكتوبر، 2023 8:00 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد جثامين ضحايا فيضان درنة إلى 4175 جثمانا، وذلك بعد دفن 07 جثامين يوم الإثنين.

وفي ليل 10/11 سبتمبر ضرب فيضان كبير درنة، ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية.

وخلّفت الكارثة التي ضربت مناطق شرق ليبيا، بما فيها درنة، دمارا واسعا وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية.

وفي تصريحات أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، أن عدد الضحايا المؤكد في درنة، أي من تم دفنه وإصدار شهادة وفاة له، بلغ4331 شخصا حتى الإثنين.

وقال عبدالجليل، في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن هذا الرقم ليس نهائيا، لوجود عدد من المفقودين، وتسجيلهم وتوثيقهم من اختصاص وزارة الداخلية.

وأوضح الوزير، أن التعرف على ملامح الضحايا كان سهلا في الأيام الأولى، لكن الأمر صار أصعب لاحقا، ويعتمد على الحمض النووي، لافتًا إلى أن عمليات المقارنة ستبدأ قريبا.

 

 

 

 

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3 أكتوبر، 2023 8:00 م
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