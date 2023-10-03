الكبير يبحث مساعدة البنك الدولي في إعادة إعمار المناطق المنكوبة شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى دولة ليبيا، كاذارين وايلد، بمكتبه في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف إن القائم بأعمال السفارة البريطانية قدمت خلال اللقاء تعازيها الحارة لضحايا كارثة درنة والمدن المجاورة، وأكدت اهتمام بلادها بمسألة مساعدة المتضررين في الكارثة وأرسلت فريق بريطاني للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ وتوفير الأدوية اللازمة.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاجتماع الذي حضره المستشار الاقتصادي بالسفارة سايمون فيلد، تطرق إلى الدور الهام الذي يمكن أن يقوم به البنك الدولي في المساعدة في التعامل مع إعادة الإعمار للآثار الناتجة عن الكوارث حيث يمتلك البنك التجارب والخبرة والإمكانيات في التعامل مع هذه الموضوعات كما حدث في بلدان اخرى.

كما تناول الاجتماع أيضاً مسيرة توحيد المصرف المركزي والخطوات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن ودعم السفارة لها.