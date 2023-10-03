الصور: فتحنا تحقيقًا في نهب أموال المرضى عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري 

أخبارليبيا24

كشف النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء، أنه تم فتح تحقيق في قضية نهب أموال المرضى عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري.

وقال الصور في مؤتمر صحفي :”فتحنا تحقيقا سريعا في قضية الفساد ونهب أموال المرضى في سفارة بلجيكا عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري”.

وأشار النائب العام إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات خلال الساعات القادمة.

وأكد الصور، أن القضاء الدولي فشل في جلب المتهمين والمطلوبين من قبل القضاء الليبي وننفذ جميع الإجراءات بتنسيق كامل من الجهات المعنية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا صوتيًا لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمال الجراري تطلب فيه من إحدى صديقاتها (اسمها نديمة) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبدالسلام)، فاتورة وهمية باسم فتاة مصابة بالسرطان لتتمكن من منحها الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.