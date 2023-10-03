الصور: التحقيقات في قضية (التطبيع) مازالت مستمرة 

3 أكتوبر، 2023 6:10 م
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الصديق الصور

أخبارليبيا 24

أكد النائب العام الصديق الصور، اليوم الثلاثاء أن التحقيقات بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي مازالت مستمرة. 

وأوضح الصور في مؤتمر صحفي اليوم في طرابلس أن المنقوش متواجدة حاليا خارج البلاد. 

وأشار النائب العام إلى أنه استدعى الوزيرة السابقة للتحقيق في قضية التطبيع لكنها خارج البلاد. 

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قد التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الامر الذي أثار سخطًا وغضبًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي. 

3 أكتوبر، 2023 6:10 م
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