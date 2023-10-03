السيسي يُعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أخبار ليبيا 24

يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحصول على ولاية ثالثة.

السيسي؛ وخلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن قال: «إنني كما تعودت معكم منذ 10 سنوات ألا أبادر إلا بدعوة المصريين، الذين أدعوهم لجعل الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية والتعددية». على حد قوله.

وفيما سبق.. قال السيسي للمصريين، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقتٍ سابق.. اعتبر السيسي؛ أن السنوات الـ 10 الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة، وفق قوله.

وفي الأثناء.. تعتزم مصر إجراء انتخابات رئاسية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل.

وأضافت: الاقتراع سيجري خارج مصر، في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023

وأعلنت أن «الإعلان عن القائمة المبدئية يوم 16 أكتوبر 2023، وتلقي اعتراضات المترشحين خلال 17 و18 أكتوبر المقبل، والفصل في الاعتراضات من 19 حتى 21 أكتوبر، وحدد إخطار المرشح المستبعد يوم 22 أكتوبر، وكذلك تلقي تظلمات المترشحين 23، و24 أكتوبر» حسب بيانها.