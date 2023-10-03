السفير الإيطالي يزور عددًا من المواقع الثقافية والتاريخية في طرابلس 

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زار السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني عدد من المواقع الثقافية والتاريخية في العاصمة الليبية طرابلس.

وشملت الزيارة المواقع التي تشرف عليها شركات ترميم إيطالية، منها مسجد الدورار، والمدرسة القرآنية المجاورة له، والمتحف الإسلامي “فيلا فولبي” سابقا.

وبحث ألبريني مع رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية محمد الجراري، مبادرات تعزيز التعاون في مجال حماية التراث الأرشيفي والبحث التاريخي بين البلدين.