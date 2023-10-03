الدبيبة ينهي إعارة (الجراري) سفير ليبيا لدى بلجيكا 

3 أكتوبر، 2023 5:50 م
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أخبارليبيا24 

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الخارجية المكلف – عبد الحميد الدبيبة قرارًا بإنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري. 

ونص قرار الدبيبة على إحالة إجراءات إعفاء الجراري إلى المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة. 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبًا صوتيًا لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمال الجراري تطلب فيه من إحدى صديقاتها (اسمها نديمة) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبدالسلام)، فاتورة وهمية باسم فتاة مصابة بالسرطان لتتمكن من منحها الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.  

3 أكتوبر، 2023 5:50 م
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