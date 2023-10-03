التحقيقات في قضية التطبيع مستمرة

أكد النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء، أن التحقيقات بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي مازالت مستمرة.

وأوضح الصور في مؤتمر صحفي في طرابلس أن المنقوش متواجدة حاليا خارج البلاد.

وأشار النائب العام إلى أنه استدعى الوزيرة السابقة للتحقيق في قضية التطبيع لكنها مازالت متواجدة خارج البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قد التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع السياسي الليبي.