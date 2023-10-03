أخر الأخبار

التحقيقات في قضية التطبيع مستمرة

3 أكتوبر، 2023 8:34 م
1

أكد النائب العام الصديق الصور، الثلاثاء،  أن التحقيقات بخصوص لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي مازالت مستمرة.

وأوضح الصور في مؤتمر صحفي في طرابلس أن المنقوش متواجدة حاليا خارج البلاد.

وأشار النائب العام إلى أنه استدعى الوزيرة السابقة للتحقيق في قضية التطبيع لكنها مازالت متواجدة خارج البلاد.

وكانت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش قد التقت نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في إيطاليا الامر الذي أثار غضباً واسعاً في الشارع السياسي الليبي.

3 أكتوبر، 2023 8:34 م
1

المزيد من الأخبار

عودة مطار أوباري بعد توقف دام لأربع سنوات

3 أكتوبر، 2023 8:25 م
المستشار الصديق الصور

الصور: فتحنا تحقيقًا في نهب أموال المرضى عن طريق السفيرة المتهمة أمل الجراري 

3 أكتوبر، 2023 6:18 م
الصديق الصور

الصور: التحقيقات في قضية (التطبيع) مازالت مستمرة 

3 أكتوبر، 2023 6:10 م

الدبيبة ينهي إعارة (الجراري) سفير ليبيا لدى بلجيكا 

3 أكتوبر، 2023 5:50 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى