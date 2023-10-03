الاتحاد الليبي لكرة القدم يعلن موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم 2023-2024

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، عن انطلاق مسابقة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2023-2024 يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

ووجه الاتحاد الليبي خطاباً إلى رؤساء مجالس إدارات أندية الدوري الممتاز لإبلاغهم بموعد انطلاق المسابقة والاستعداد واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة.

وأشار الاتحاد الليبي في خطابه إلى التأخر في انطلاق مسابقات الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، بسبب الظروف القهرية التي تعرضت لها البلاد جراء الفيضانات التي ضربت المناطق الشرقية.

كما ذكر الاتحاد الليبي في بيان لاحق عن منح فرق الدوري الممتاز فترة استثنائية لتسجيل اللاعبين المحليين مدتها 7 أيام تبدأ من 3/10/2023 حتى 9/10/2023.