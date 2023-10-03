إيران.. اعتقال خلية إرهابية في محافظة كرمان

أخبار ليبيا 24

أعلن المدعي العام الإيراني في محافظة كرمان اعتقال خلية تابعة لتنظيم داعش في المحافظة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى، وفق ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وفيما سبق.. لقي 4 عناصر من القوات الشرطة الإيرانية، مصرعهم؛ جراء هجوم مسلح بالطريق الفاصل بين مدينتي خاش وتفتان بمحافظة بلوشستان قرب الحدود الباكستانية – الأفغانية.

وكالة تسنيم الإيرانية؛ قالت إن مسلحين أطلقوا النار على دورية لشرطة المرور وقتلوا 4 قرب نقطة لشرطة المرور بمدينة خاش الحدودية، وذلك عبر نصب كمين لسيارة شرطة… وأطلقوا النار عليهم، وأكدت الوكالة صدور أمر قضائي لملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

وفي سياقٍ منفصل…كشف وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، عن مخطط للربط الكهربائي مع روسيا عبر مساري أذربيجان وأرمينيا.

الوزير الإيراني أكد في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية، أنّ هناك مخططًا لربط شبكة الكهرباء الإيرانية بشبكة الكهرباء الروسية عبر مسارين أولهما أذربيجان وثانيهما عبر أرمينيا ومن ثم جورجيا.

وفي وقتٍ سابق.. ذكر مجلس الوزراء الروسي، أن روسيا تخطط مع إيران لبناء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومن المقرر أن يكون المشروع على الأراضي الإيرانية