وجهتها الصين.. ميناء الحريقة يستقبل أول ناقلة مليونية في أكتوبر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الناقلة النفطية “نوردك سبيس” رست اليوم الاثنين، على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″ أن الناقلة سوف تقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة الأولى في مطلع شهر أكتوبر وتحمل علم جزر سايمن وقادمة من البرتغال.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 206 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأفاد المصدر ان عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.