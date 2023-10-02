منظمة الصحة العالمية : 101 من العاملين الصحيين في ليبيا لقوا مصرعهم جراء إعصار دانيال

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن مصرع 101 من العاملين الصحيين في ليبيا، في أعقاب العاصفة دانيال التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وتسببت في كارثة إنسانية كبيرة.

ويأتي مصرع العاملين الصحيين ضمن 4333 شخصًا وثقت منظمة الصحة العالمية وفاتهم في أعقاب العاصفة، فضلًا عن أكثر من 8500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين.

و اعتبرت منظمة الصحة العالمية ، فقدان 101 من العاملين الصحيين في شرق ليبيا بمثابة “ضربة أخرى موجعة للنظام الصحي هناك“.