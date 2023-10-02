مديرية أمن أوباري تحذر من جريان الأودية

أخبار ليبيا 24

حذرت مديرية أمن أوباري المواطنين والسائقين من السير على الطرقات قرب المنخفضات والأودية، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها وجريانها جراء الأمطار.

وفي بيان لها حذرت المديرية من الحركة على الطريق الراب بين أوباري وغات، ذلك بعد أن شهدت المدينة سيول بسبب الأمطار.

وأدى هطول الأمطار الغزيرة على أوباري إلى انهيار أربعة منازل في محلة المشروع، وفق ما أعلنه جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الإثنين.

كما انقطع التيار الكهربائي في مناطق بالبلدية بعد دخول المياه لعدد من محطات توزيع الكهرباء جهد “66/220 ك.ف”، حسب ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء.

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز إن الأمطار ستهطل بنسبة جيدة إلى غزيرة أحيانا على مناطق غات وما جاورها والجفرة وهون والفقهاء والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون، مما يتسبب في جريان المياه في الأودية المحلية وسيول وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

ولا تزال ليبيا تعاني منذ 10 سبتمبر الماضي جراء جريان الأودية بمناطق الجبل الأخضر، وبمدينة درنة وجنوبها مما أدى الى سقوط الالاف الضحايا من وفيات ومفقودين جاري البحث عنهم حتى هذه اللحظة، فضلاً عن أضرار مادية فادحة في الأملاك الخاصة والعامة.