مجلس النواب يقر قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المنجزين من لجنة 6+6

أخبار ليبيا 24

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وفي جلسة، اليوم الاثنين في بنغازي، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان أمس من النائب جلال الشويهدي.

وأضاف خلال الجلسة إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.

واعتبر المستشار صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي.

وأعرب المستشار صالح عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.