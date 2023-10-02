لِتَعذر الوصول إليها.. تعليق الدراسة في 3 مدارس بأوباري

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة التّربية والتعليم بحكومة الوحدة، اليوم الاثنين، أن الدراسة تسير بشكل طبيعي في بلدية أوباري باستثناء ثلاث من المؤسسات التعليمية تم تعليق الدراسة فيها وهي الجيل الصاعد، القرضابية، الأمل، لِتَعذر وصول التلاميذ والطلاب والمعلمين إليها.

ونوهت الوزارة إلى سَير الدّراسة بِصورة طبيعية في جميع المؤسسات التعليمية بِبلدية غات، دون حدوث أي أضرار بِالمؤسسات التعليمية.

وقالت الوزارة أنها تتابع سير الدراسة في بلديتَي أوباري وغات بعد تعرضهما إلى تقلباتٍ جوية وهُطول أمطار غزيرة منذ يوم أمس الأحد.

وتعرضت المنطقة الجنوبية إلى موجة أمطار منذ مساء أمس ويُتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة.