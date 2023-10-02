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قطر ترسل 65 طناً من المساعدات الإغاثية

2 أكتوبر، 2023 7:41 م
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أعلنت السفارةُ القطرية في ليبيا عبر حسابها في موقع “اكس” ، عن وصول شحنة جديدة من المُساعدات إلى ليبيا؛ لمساعدة المتضررين من المنطقة الشرقية جراء إعصار دانيال .

وقالت السفارة أنّ الشحنة التي وصلت الإثنين ، إلى مطار بنينا الدولي تقدر بحوالي 65 طن من المُساعداتالإغاثية المتنوعة  بين مواد طبية و معدات لذوي الإعاقة و  سلّات غذائية، إضافية إلى أغذية للأطفال .

وأكدت السفارة على تواصل جهود دولة قطر في دعم المتضررين جراء إعصار دانيال في مختلف مناطق البلاد .

2 أكتوبر، 2023 7:41 م
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