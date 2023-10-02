فريق الإنقاذ الإماراتي ينقذ عدد 166 من ضحايا دانيال .

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عبد السلام نصية عضو مجلس النواب : لابد من حكومة موحدة لإجراء الانتخابات
2 أكتوبر، 2023 5:47 م
باتيلي يُعرب عن قلقه إزاء ظهور مبادرات أحادية الجانب
2 أكتوبر، 2023 5:35 م
توزيع حقائب مدرسية مجهزة على طلاب مدرسة المجد في درنة
2 أكتوبر، 2023 4:46 م
وجهتها الصين.. ميناء الحريقة يستقبل أول ناقلة مليونية في أكتوبر
2 أكتوبر، 2023 4:22 م
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