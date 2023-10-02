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فريق الإنقاذ الإماراتي ينقذ عدد 166 من ضحايا دانيال .

2 أكتوبر، 2023 5:20 م
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أعلن فريق الإنقاذ الإماراتي في مدينة درنة ، أن مجموع ما تم إنقاذه 166 من ضحايا إعصار دانيال الذي ضرب مدن الشرق الليبي .
ونشر فريق الإنقاذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لعمل الفريق خلال وانتشال الضحايا خلال عمله في ليبيا .
يذكر أن الإمارات كانت قد قدمت العديد من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدن المتضررة من الاعصار عبر جسر جوي امتد لأيام.
2 أكتوبر، 2023 5:20 م
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