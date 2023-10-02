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عبد السلام نصية عضو مجلس النواب : لابد من حكومة موحدة لإجراء الانتخابات

2 أكتوبر، 2023 5:47 م
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في تصريحٍ صُحفي عقب جلسة مجلس النواب الليبي ،الاثنين ، قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب بأن إجراء الانتخابات يحتاج إلى حكومة وحدة.
وقال النصية عقب الجلسة بأن مجلس النواب قد أنهى مهمته بخصوص القوانين التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب للانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة ، على أن تقام الانتخابات بعد حوالي 240 يوماً من تاريخ التصويت عليها .
وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع على قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة التي عقدت يوم الاثنين .
2 أكتوبر، 2023 5:47 م
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