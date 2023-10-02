توزيع حقائب مدرسية مجهزة على طلاب مدرسة المجد في درنة

أخبار ليبيا 24

رصدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، اليوم الإثنين، عودة طلاب درنة إلى مقاعدهم في المدارس الناجية من السيول جراء العاصفة “دانيال”.

وحرصت مراقبة التعليم في درنة على تنظيم تظاهرة للطلاب في مدرسة المجد للتعليم الأساسي؛ لإعلان عودة الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الناجية، حيث استقبلت أيضا طلاب المدارس التي تضررت جراء العاصفة، حسب بيان الوزارة.

وحضر الفعالية 200 تلميذ وطالب، إضافةً إلى عدد من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وأولياء الأمور، وجرى توزيع حقائب مدرسية مجهزة عليهم.

يُذكر أن عدد التلاميذ والطلاب بمراقبة درنة هو 42 ألفا و239 تلميذا وطالبا يدرسون في 73 مؤسسة تعليمية، 18 منها تعرَّضت للأضرار جراء السيول والفيضانات.