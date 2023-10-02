توزيع حقائب مدرسية مجهزة على طلاب مدرسة المجد في درنة

2 أكتوبر، 2023 2:36 م
1

أخبار ليبيا 24

رصدت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة، اليوم الإثنين، عودة طلاب درنة إلى مقاعدهم في المدارس الناجية من السيول جراء العاصفة “دانيال”.

وحرصت مراقبة التعليم في درنة على تنظيم تظاهرة للطلاب في مدرسة المجد للتعليم الأساسي؛ لإعلان عودة الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية الناجية، حيث استقبلت أيضا طلاب المدارس التي تضررت جراء العاصفة، حسب بيان الوزارة.

وحضر الفعالية 200 تلميذ وطالب، إضافةً إلى عدد من المعلمين والعاملين بقطاع التعليم، وأولياء الأمور، وجرى توزيع حقائب مدرسية مجهزة عليهم.

يُذكر أن عدد التلاميذ والطلاب بمراقبة درنة هو 42 ألفا و239 تلميذا وطالبا يدرسون في 73 مؤسسة تعليمية، 18 منها تعرَّضت للأضرار جراء السيول والفيضانات.

2 أكتوبر، 2023 2:36 م
1

المزيد من الأخبار

لِتَعذر الوصول إليها.. تعليق الدراسة في 3 مدارس بأوباري

2 أكتوبر، 2023 2:24 م

مديرية أمن أوباري تحذر من جريان الأودية

2 أكتوبر، 2023 2:05 م
حقل "الفارغ"

إنتاج النفط في ليبيا يسجل مليونا و208 آلاف برميل

2 أكتوبر، 2023 1:59 م

المستشار صالح: قانون الانتخابات لا يقصي أحدا

2 أكتوبر، 2023 1:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى