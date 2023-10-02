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تكتل إحياء ليبيا يُرحب بإجماع النّواب

2 أكتوبر، 2023 8:35 م
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في بيانٍ رسمي، رحب تكتل إحياء ليبيا بإجماع مجلس النواب في جلسته الإثنين حول إصدار القوانين الرئاسيةوالبرلمانية .

واعلن التكتل تطلعه إلى تشكيل سلطة تنفيذيةٍ جديدة ، عن طريق فتح باب الترشح لرئاسة حكومة مُصغرة ومهنيةيتركز عملها الأساسي على إعداد وتنفيذ انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة وعاجلة، وفقاً للقوانين المتفق عليها .

وكان التكتل قد أعلن المدة الماضية الدفع بـ “عارف النايض”  لتشكيل حكومة مُصغرة ومتوازنة من التكنوقراط قادرةعلى توحيد وإنفاذ الإرادة الوطنية والمضي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكلٍ متزامن وعاجل، وان التكتلفي مشاورات وطنية مكثفة بالخصوص.

2 أكتوبر، 2023 8:35 م
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