تفحم مبنى مديرية أمن الإسماعلية جراء حريق هائل

أخبار ليبيا 24

التهم حريق ضخم مبنى مديرية أمن الإسماعلية في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين، مما أسفر عن سقوط مصابين وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن وزير الداخلية، محمود توفيق، وصل إلى موقع حادث، حيث تفقد الموقع ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

وأضافت، كما وجه الوزير بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب الحريق فضلاً عن مراجعة السلامة الإنشائية للمبنى لاستعادة كفاءته في أقرب وقت.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم تفحم مبنى المديرية بالكامل بعد اشتعال النيران فيه.

ولم تذكر الوزارة الأسباب التي تقف وراء اندلاع الحريق الهائل، كما لم تعلن سقوط قتلى جراء الحريق.

والتهمت ألسنة النيران مبنى المديرية بالكامل ولم يتم حتى الآن الإعلان عن عدد الضحايا المحتملين، وتم الدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء النيران.