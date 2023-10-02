تشكيل لجنة للتحقيقي في ملابسات حريق الإسماعيلية

أخبار ليبيا 24

شكل وزير الداخلية المصري محمود توفيق لجنة من الاستشاريين؛ لكشف ملابسات أسباب الحريق الضخم الذي اندلع في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

من جانبها كشفت وزارة الصحة والسكان إصابة 38 شخصاً باختناق وحروق وأن 26 مصاباً نُقلوا إلى المجمع الطبي في مدينة الإسماعيلية، وإن 7 منهم غادروا المجمع بعد تلقّي الخدمة وتحسن حالتهم، بحسب المتحدث باسم الوزارة.

وكان وزير الداخلية قد تفقد موقع الحريق ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية للمصابين لحين اكتمال شفائهم.

وفي سياقٍ منفصل… قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقتٍ سابق.. اعتبر السيسي؛ أن السنوات الـ 10 الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة، وفق قوله.

وفي الأثناء.. تعتزم مصر إجراء انتخابات رئاسية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل.