بعد استلام صك التعويضات.. عميد بلدية البيضاء يتفقد حجم أضرار الفيضانات بمنطقة لوسيطة

أخبار ليبيا 24

أجرى، عميد بلدية البيضاء، صفي الدين إدريس هيبة، جولة ميدانية بمنطقة لوسيطة لمعاينة أضرار الفيضانات وتدوين حجمها ونوعها. وقالت بلدية البيضاء إن هذه الزيارات ستشمل جميع مناطق وأحياء البلدية.

يأتي ذلك بعد استلام البلدية لقيمة التعويضات التي خصصتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان للمتضررين من الفيضانات.

والأحد استقبل عميد بلدية البيضاء رؤساء اللجان التسييرية بالمناطق التابعة للبلدية بحضور رئيس مجلس الشورى عثمان بوتكاميل ونائبه محمد عبدالرازق بوخشيم.

وقالت البلدية، إن ذلك يأتي للتأكيد على آلية الوصول لكل المواطنين في كل المناطق والأحياء التابعة للبلدية.

وأضافت، أنّه تم تكليف رؤساء اللجان التسييرية بالمناطق بالحصر، كما كُلفت لجنة الحصر التابعة للبلدية بحصر الأضرار بالأحياء داخل المدينة.

وقالت، إنّه سيتم تسليم الصكوك بعد الزيارة الميدانية ومطابقة مستندات الأضرار بالوضع الحالي للمنزل.